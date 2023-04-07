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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا في ضيافة أسوان بالدوري الممتاز.. الليلة

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا - أرشيفية

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا على نظيره أسوان، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب “أسوان”، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستهدف فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مديره الفني التونسي معين الشعباني، تحقيق الفوز على أسوان في مباراة اليوم، للتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

كان سيراميكا كليوباترا تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر، خطف فريق أسوان تعادل قاتلا من سموحة بنتيجة 1-1، في الجولة الماضية من بطولة الدوري، حيث سجل محمد حمدي زكي هدف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن أسوان صاحب المركز الثاني عشر.

كما يلتقي اليوم أيضا "في نفس التوقيت" ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، فريق المصري مع حرس الحدود، على ملعب “برج العرب”.

سيراميكا كليوباترا أسوان الدوري المصري معين الشعباني الاسماعيلي

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