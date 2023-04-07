عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إصابة سيدتين بـ فيروس كورونا تتلف دماغي طفليهما في أمريكا

صادم..إصابة سيدتين
صادم..إصابة سيدتين بـ فيروس كورونا في الحمل أتلف دماغي

بعد اشتباه سابق بدون دليل، أعلن باحثون من جامعة ميامي خلال الساعات القليلة الماضية عن أول حالتين مؤكدتين لانتقال فيروس سارس-كوفيد-2، المسبب لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من مشيمة أمين إلى جنينين تسبب في تلف في دماغهما.

إعلان جديد من الصحة العالمية حول منشأ كورونا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن انتهاء جائحة كورونا

وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة دورية "بيدياتريكس" وُلد الطفلان لأمين شابتين تأكدت إصابتهما بالفيروس خلال الثلث الثاني من فترة الحمل في ذروة موجة "متحور دلتا" عام 2020، وقبل توفر اللقاحات. 

اكتُشف فيروس سارس-كوفيد-2 في أنسجة المخ لدى بالغين، واشتبه بعض الخبراء في أنه قد يؤدي أيضا إلى تلف أنسجة أدمغة الأجنة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

عانى كلا الرضيعين من تأخر شديد في النمو، كما أن أحد الطفلين مات في عمر 13 شهرا، والآخر يخضع لرعاية مركزة.

فيروس كورونا 

نبه الدكتور رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة ميامي، مايكل بيداس، في مؤتمر صحفي: "هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من إثبات وصول الفيروس لعضو جنيني عبر المشيمة... لذا نعتقد أن هذا مهم جدا".

ونوه الباحثون أن الطفلين أصيبا بنوبات صرع منذ اليوم الأول من حياتهما، لكنهما لم يولدا بدماغين صغيرين، وهو عرض مميز للمصابين بفيروس زيكا، بل تطور صغر الدماغ بمرور الوقت مع توقف دماغيهما عن النمو بالمعدل الطبيعي.

وفي ذات السياق، أفادت الدكتورة ميرلين بيني، طبيبة الأطفال حديثي الولادة والأستاذة المساعدة لطب الأطفال في جامعة ميامي، في المؤتمر الصحفي، إنه لم يثبت بالاختبارات المعملية إصابة أي من الرضيعين بفيروس سارس-كوفيد-2، لكن كان لديهما مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة لكوفيد في دمهما.

وقالت إن هذا يشير إلى انتقال الفيروس من الأم عبر المشيمة إلى الجنين، كما أن تشريح دماغ الطفل المتوفى كشف عن وجود فيروس كوفيد في الدماغ، مما يشير إلى أن عدوى مباشرة تسببت في الإصابات.

أما بالنسبة للأمين، فعلى الرغم من ثبوت إصابتهما بالفيروس، إلا أن إحداهما عانت من أعراض خفيفة وظلت حبلى بطفلها لفترة كاملة بينما توعكت الأخرى بشدة لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى توليدها في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل.

وفي سياق متصل، بينت الدكتورة شاهناز دوارا، طبيبة التوليد وأمراض النساء بجامعة ميامي، أنها تعتقد أن الحالتين نادرتان لكنها حثت النساء اللائي أُصبن أثناء حملهن على إبلاغ أطباء الأطفال للتحقق من تأخر النمو، كما حث الفريق النساء اللواتي يفكرن في الحمل على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم يتضح بعد مدى اقتصار انتقال الإصابة للجنين أثناء الحمل على متحور دلتا من فيروس سارس-كوفيد-2 أو احتمال حدوث ذلك في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون.

جدير بالذكر أن بعض الفيروسات تستطيع إصابة المشيمة والتسبب في تلف دماغ الجنين، بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا والحصبة الألمانية و"إتش.آي.في"، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز"، وزيكا.

سارس-كوفيد-2 فيروس كورونا كوفيد-19 أميين مشيمة جنينين تلف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

سجل في مرمى الأهلي.. الزمالك يقترب من ضم نجم الهلال السوداني

ترشيحاتنا

مسؤول من كييف يعلق على الوثائق السرية المسربة بشأن دعم أوكرانيا

السمدوني: قطاع النقل استعاد طاقته الإنتاجية إلى مستويات ما قبل كورونا

وزير الأوقاف: افتتاح 40 مسجدا بالجيزة خلال العام المالي الحالي

انتهاكات جديدة.. إسرائيليون يهاجمون مركبات الفلسطينيين جنوب بيت لحم

في المعصرة.. مشاجرة بين شقيقين تنتهي بمقتل الأكبر بسبب خلافات أسرية

تعرف على مصير أحمد فتوح من مباراة الزمالك المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء وصراخ.. إنهيار بنات شيرين الطحان في مراسم جنازتها.. صور

إصابة سيدتين بـ فيروس كورونا تتلف دماغي طفليهما في أمريكا

4 أبراج تميل إلى إشعاع الطاقة السلبية| ابعد عنهم فورا

بعد وفاة شيرين الطحان| كيفية تشخيص مرضها؟

فيديو

هزمها السرطان ولديها طفلتان .. وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض| شاهد

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ