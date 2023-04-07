إصابة سيدتين بـ فيروس كورونا تتلف دماغي طفليهما في أمريكا

بعد اشتباه سابق بدون دليل، أعلن باحثون من جامعة ميامي خلال الساعات القليلة الماضية عن أول حالتين مؤكدتين لانتقال فيروس سارس-كوفيد-2، المسبب لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من مشيمة أمين إلى جنينين تسبب في تلف في دماغهما.

وفقا للدراسة التي نُشرت في مجلة دورية "بيدياتريكس" وُلد الطفلان لأمين شابتين تأكدت إصابتهما بالفيروس خلال الثلث الثاني من فترة الحمل في ذروة موجة "متحور دلتا" عام 2020، وقبل توفر اللقاحات.

اكتُشف فيروس سارس-كوفيد-2 في أنسجة المخ لدى بالغين، واشتبه بعض الخبراء في أنه قد يؤدي أيضا إلى تلف أنسجة أدمغة الأجنة، بحسب ما ذكرت “رويترز”.

عانى كلا الرضيعين من تأخر شديد في النمو، كما أن أحد الطفلين مات في عمر 13 شهرا، والآخر يخضع لرعاية مركزة.

فيروس كورونا

نبه الدكتور رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة ميامي، مايكل بيداس، في مؤتمر صحفي: "هذه هي المرة الأولى التي نتمكن فيها من إثبات وصول الفيروس لعضو جنيني عبر المشيمة... لذا نعتقد أن هذا مهم جدا".

ونوه الباحثون أن الطفلين أصيبا بنوبات صرع منذ اليوم الأول من حياتهما، لكنهما لم يولدا بدماغين صغيرين، وهو عرض مميز للمصابين بفيروس زيكا، بل تطور صغر الدماغ بمرور الوقت مع توقف دماغيهما عن النمو بالمعدل الطبيعي.

وفي ذات السياق، أفادت الدكتورة ميرلين بيني، طبيبة الأطفال حديثي الولادة والأستاذة المساعدة لطب الأطفال في جامعة ميامي، في المؤتمر الصحفي، إنه لم يثبت بالاختبارات المعملية إصابة أي من الرضيعين بفيروس سارس-كوفيد-2، لكن كان لديهما مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة لكوفيد في دمهما.

وقالت إن هذا يشير إلى انتقال الفيروس من الأم عبر المشيمة إلى الجنين، كما أن تشريح دماغ الطفل المتوفى كشف عن وجود فيروس كوفيد في الدماغ، مما يشير إلى أن عدوى مباشرة تسببت في الإصابات.

أما بالنسبة للأمين، فعلى الرغم من ثبوت إصابتهما بالفيروس، إلا أن إحداهما عانت من أعراض خفيفة وظلت حبلى بطفلها لفترة كاملة بينما توعكت الأخرى بشدة لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى توليدها في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل.

وفي سياق متصل، بينت الدكتورة شاهناز دوارا، طبيبة التوليد وأمراض النساء بجامعة ميامي، أنها تعتقد أن الحالتين نادرتان لكنها حثت النساء اللائي أُصبن أثناء حملهن على إبلاغ أطباء الأطفال للتحقق من تأخر النمو، كما حث الفريق النساء اللواتي يفكرن في الحمل على الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم يتضح بعد مدى اقتصار انتقال الإصابة للجنين أثناء الحمل على متحور دلتا من فيروس سارس-كوفيد-2 أو احتمال حدوث ذلك في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون.

جدير بالذكر أن بعض الفيروسات تستطيع إصابة المشيمة والتسبب في تلف دماغ الجنين، بما في ذلك الفيروس المضخم للخلايا والحصبة الألمانية و"إتش.آي.في"، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب "إيدز"، وزيكا.