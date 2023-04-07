ياسمين رئيس تتحدث عن مرض والدتها ووفاتها في حبر سري مع أسما إبراهيم

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة ياسمين رئيس، في السادس عشر من شهر رمضان الكريم، في الحلقة السابعة عشر من الموسم الخامس من برنامج حبر سري، على شاشة القاهرة والناس.

وأوضحت ياسمين رئيس خلال الحلقة رد فعلها على تصريحات طليقها هادي الباجوري أنه موافق على تقديمها مشاهد قبلات في الأعمال الفنية.

وتحدثت ياسمين رئيس عن تجربة مرض والدتها وتأثير وفاتها عليها.

وكشفت ياسمين رئيس خلال الحلقة عن سبب استبعادها من مسلسل بابا المجال.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة السادسة وربع مساءً وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.