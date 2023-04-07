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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معجزة الشطرنج.. طفل سوري يمثل ألمانيا في بطولة عالمية

طفل سوري يمثل ألمانيا
طفل سوري يمثل ألمانيا

عرض تقرير العربية تقرير فيديو عن " طفل سوري يمثل لاعب شطرنج استثنائي عمره 11 عاما"، حيث أنه سيلعب مع الفريق الألماني في بطولة عالمية قريبا ليصبح أصغر لاعب في تاريخ اتحاد الشطرنج الألماني.

وأشار التقرير إلى أن موهبة "حسين بيسو" بدأت وهو في سن الرابعة من عمره، فقد ضربه والده الذي اكتشف أن لديه تكتيكات متطورة، وأكمل مشواره في ألمانيا بعد لجوئهم في 2016.

ووفقا لوالد "مصطفي بيسو"، فإنه كان دائم المتابعة لابيه وأخواته وكان دائم التركيز في الحركات الأساسية للشطرنج وفى غضون 6 أو 7 شهور احترف في لعبة الشطرنج.

وأوضح تقرير العربية، أن الطفل الموهوب شارك في بطولات عديدة، حصل فيها علي مراكز متقدمة أمام لاعبين كبار، وأطلقت عائلته حملة تمويل لمساعدة أبنها في مشواره، وصار أمله أن يجد راعيا رسميا حتي يصبح بطلا عالميا.

 


 

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