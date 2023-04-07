اتفاقية تشمل 160 طائرة.. إيرباص تجدد شراكتها مع إمدادات الطيران الصينية

وقعت شركة إيرباص اتفاقية مع شركة صناعة الطيران الصينية خلال زيارة الوفد الفرنسي إلى الصين.

ووقع جيوم فيوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص مع شركة تيانجين للتجارة الحرة للاستثمار المحدودة وشركة صناعة الطيران الصينية المحدودة، اتفاقية لتوسيع قدرة التجميع النهائي لعائلة A320 من خلال تطوير خط ثاني للشركة في مقاطعة تيانجين الصينية.

وشهد التوقيع كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كما تهدف الاتفاقية إلى المساهمة في زيادة معدل الإنتاج لشركة ايرباص عالمياً للوصول إلى 75 طائرة في الشهر بحلول عام 2026.

وتمتلك شركة إيرباص حاليًا أربعة مواقع تجميع نهائي لعائلة A320 في جميع أنحاء العالم، بما فيها هامبورغ في ألمانيا وتولوز في فرنسا وموبيل في الولايات المتحدة الأمريكية وتيانجين في الصين. وبدأ خط التجميع النهائي في تيانجين العمل في عام 2008، حيث قام بتجميع أكثر من 600 طائرة من عائلة A320 حتى الآن. كما تم تسليم أول طائرة من طراز A321neo من خط الإنتاج هذا في مارس 2023، مما يعد مرحلة جديدة في عمليات الإنتاج لعائلة A320 حول العالم.

ووقعت شركة إيرباص أيضًا اتفاقية مع شركة الصين القابضة لإمدادات الطيران التي تهدف إلى تخصيص 160 طائرة تجارية للخطوط الجوية الصينية. وتأتي هذه الاتفاقية بعد الإعلان عن شراء 150 طائرة من عائلة A320 و10 A350-900 مسبقاً، مما يعكس الطلب القوي في جميع قطاعات السوق من قبل شركات الطيران الصينية.

ومن المتوقع أن تنمو الحركة الجوية في الصين بنسبة 5.3٪ سنويًا خلال العشرين عاماً القادمة، وهي أسرع بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 3.6٪. إذ سيؤدي ذلك إلى طلب أكثر من 8420 طائرة تجارية وطائرة شحن من الآن وحتى عام 2041، وهو ما يمثل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الطلب العالمي لحوالي 39500 طائرة جديدة في السنوات العشرين المقبلة.

وبما يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة في الشركة، وقعت إيرباص والمجموعة الصينية الوطنية لوقود مذكرة تفاهم لتكثيف التعاون الصيني الأوروبي بشأن الإنتاج وصياغة المعايير المشتركة لوقود الطيران المستدام. في وقت سابق من سبتمبر 2022، تعاونت الشركتين لدعم الرحلات التجارية والتسليم في الصين ليتم تشغيلها بوقود الطيران المستدام. ونجحت الشركتين في تسليم 17 طائرة مع نهاية شهر مارس. كما تهدف اتفاقية التعاون الجديدة إلى تحسين سلسلة التوريد لاستخدام وقود الطيران المستدام من خلال تنويع المصادر وتعزيز إنتاجه للوصول إلى استخدامه بنسبة 10٪ بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، قال جيوم فيوري: "يشرفنا مواصلة التعاون الهادف إلى دعم نمو قطاع الطيران المدني الصيني، والتي تشير التوقعات إلى تطور قطاع الطيران بشكل كبير ومستدام من خلال أحدث طائرات إيرباص التي تتميز بكفاءتها العالية. كما نفخر بشراكاتنا مع مختلف الجهات الصينية في قطاع الطيران ونعتز بثقتهم بنا حول مساهمتنا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران في الصين".

ويعود حضور شركة إيرباص في السوق الصيني إلى ما يقرب من 40 عامًا، بعد أن تم تسليم طائرة A310 لأول مرة إلى شركة خطوط شرق الصين الجوية في عام 1985. وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، ارتفع أسطول خدمة إيرباص في الصين إلى أكثر من 2100 طائرة، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من السوق.