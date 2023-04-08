170 مليون جنيه مشتريات العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 253.5 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجل العرب صافى شراء بقيمة 170.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.2%، والعرب على 8.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 82.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 8.8%، وسجل العرب 8.4%.

سجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 5.292 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 16709.28 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.93% ليغلق عند مستوى 2945.58 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 4.43% ليغلق عند مستوى 4420.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 19923.49 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.20% ليغلق عند مستوى 3494.53 نقطة.