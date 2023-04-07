أشهر مشروبات مصرية قديمة لـ شهر رمضان

مشروبات مصرية قديمة عديدة معروف عنها تحضيرها وتقديمها في شهر رمضان، يحبها بل يعشقها الكثيرون ومن بينها العرقسوس والسوبيا.

مشروبات مصرية قديمة

وتعتبر تحضير المشروبات المصرية القديمة من معالم السفرة في شهر رمضان، ونجد أن لكل مشروب منها طريقة تحضير مختلفة ومن أبرزها :



- خشاف :

خلال شهر رمضان ، يتم تحضير خلطة باردة مصنوعة من الفواكه المجففة، المكونة من المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق ، في الماء مع السكر طوال الليل لتشكيل مشروب لذيذ وصحي.

- سوبيا :

مصنوعة من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر، ويمكن أن تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة باللون الأحمر، يحظى المشروب بشعبية كبيرة في شهر رمضان .



- التمر هندي :

التمر الهندي شائع جدًا في البلدان العربية، على الرغم من اسمه ، يعتبر مشروبًا حامضًا جدًا ويعتبر توأم الكركديه حيث يتم صنعه بنفس الطريقة تقريبًا، وهي مصنوعة من فاكهة التمر الهندي ممزوجة بالسكر والماء.

مشروبات مصرية قديمة

_ مشروب عرق السوس :

وهو مشروب أسود حلو قليلًا ومُر قليلًا مصنوع من جذر عرق السوس، على الرغم من أن مشروب العرقسوس أو عرق السوس لا يناسب ذوق الجميع .

- الخروب :

عصير الخروب هو مشروب مصري تقليدي ، يُشرب عادة خلال شهر رمضان مصنوع من المشروب الصحي والمنعش المليء بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

_ كركديه :

ويعتبر الكركديه مشروب منعش بلون قوي مثل النكهة ، وهي عبارة عن منقوع حلو مصنوع من زهرة الكركديه ، وهو من المشروبات المصرية القديمة.