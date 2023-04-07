عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهر مشروبات مصرية قديمة لـ شهر رمضان

مشروبات مصرية قديمة
مشروبات مصرية قديمة

مشروبات مصرية قديمة عديدة معروف عنها تحضيرها وتقديمها في شهر رمضان، يحبها بل يعشقها الكثيرون  ومن بينها العرقسوس والسوبيا.

مشروبات مصرية قديمة

وتعتبر تحضير المشروبات المصرية القديمة من معالم السفرة في شهر رمضان، ونجد أن لكل مشروب منها طريقة تحضير مختلفة ومن أبرزها :
 

أحذر.. شرب الماء بهذه الطريقة بين الإفطار والسحور يصيبك بمشاكل خطيرة

مشروب مصري شعبي يحفز عمل الجهاز الهضمي في رمضان

 

- خشاف :

خلال شهر رمضان ، يتم تحضير خلطة باردة مصنوعة من الفواكه المجففة، المكونة من المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق ، في الماء مع السكر طوال الليل لتشكيل مشروب لذيذ وصحي.

- سوبيا :

مصنوعة من الخبز البني والشعير والتوابل والسكر، ويمكن أن تكون السوبيا بيضاء أو مصبوغة باللون الأحمر، يحظى المشروب بشعبية كبيرة في شهر رمضان .

- التمر هندي :

التمر الهندي شائع جدًا في البلدان العربية، على الرغم من اسمه ، يعتبر مشروبًا حامضًا جدًا ويعتبر توأم الكركديه حيث يتم صنعه بنفس الطريقة تقريبًا، وهي مصنوعة من فاكهة التمر الهندي ممزوجة بالسكر والماء.

 

مشروبات مصرية قديمة

 

_ مشروب عرق السوس :

وهو مشروب أسود حلو قليلًا ومُر قليلًا مصنوع من جذر عرق السوس، على الرغم من أن مشروب العرقسوس أو عرق السوس لا يناسب ذوق الجميع .

 

- الخروب :

عصير الخروب  هو مشروب مصري تقليدي ، يُشرب عادة خلال شهر رمضان مصنوع من المشروب الصحي والمنعش المليء بالألياف والبروتينات ومضادات الأكسدة.

 

_ كركديه :
ويعتبر الكركديه مشروب منعش بلون قوي مثل النكهة ، وهي عبارة عن منقوع حلو مصنوع من زهرة الكركديه ، وهو من المشروبات المصرية القديمة.

مشروبات مشروبات مصرية مشروبات مصرية قديمة العرسوس الخشاب السوبيا رمضان شهر رمضان الفواكه الفواكه المجففة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

قصة حب 10 سنين انتهت بمأساة.. فتاة بمدينة نصر: عريسي طلع أخويا

موضوعات متعلقة

حلوى شهية ومختلفة لرمضان.. طريقة عمل كيكة الكاكاو

مشروبات وأطعمة تجنب تناولها هذا الأسبوع من رمضان .. ماهى ولماذا؟

توقف عنها فورا.. أدوية ممنوعة على مرضى الضغط المرتفع

أروي عطشك .. طريقة عمل مشروبات رمضان كالجاهز

ترشيحاتنا

غرامة قاسية من الكاف .. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لـ فيوتشر

الخارجية الإيرانية تدين هجمات الاحتلال الأخيرة في الأقصى وقطاع غزة

فلكيا.. تونس تكشف عن موعد عيد الفطر.. تفاصيل

عيار 21 بـ 212 ريالا.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|أعراض وأسباب مرض شيرين الطحان بعد وفاتها.. 4 أبراج تميل إلى إشعاع الطاقة السلبية

أحذر.. شرب الماء بهذه الطريقة بين الإفطار والسحور يصيبك بمشاكل خطيرة

سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

لن تصدق عمرها.. شاهد أكبر قطة في العالم

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ