ما بعد زلزال تركيا.. الناجون يعانون من اضطرابات نفسية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن " تداعيات زلزال تركيا النفسية على الناجين لإنها لا تقل خطورة عن تدميره للمباني والممتلكات" فأنها ليست الأضرار الوحيدة التي تركها الزلزال المدمر في تركيا.

وقال التقرير، إنه بعد شهرين من الكارثة عاش الناجون تداعيات نفسية صعبة، فبعضهم صار يخاف سماع صوت السيارة الذى يذكرهم بصوت الزلزال، وآخرون يخشون البقاء في غرف مغلقة، بينما الكثيرون لا يستطيعون النوم بشكل منتظم، خوفا من أن يباغتهم الزلزال في نومهم مجددا.

اضطربات نفسية جسيمة

وطبقا لأطباء متطوعون يزورون مخيمات متضرري الزلزال، فإنهم يحاولون معالجة الآثار النفسية للناجين، مؤكدين أن معظمهم يعانون من 3 حالات نفسية هو " التوتر الشديد والحزن العميق للفقد، وظهور اضطرابات دفينة كانوا يعانون منها أيقضها الزلزال مجددا، وآخرون يعانون من مشاكل شديدة فى النوم، وأغلبهم صار سلوكهم عدوانيا".