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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيادٍ مقطوعة| فناء قصر مصري أثري يكشف طقوسا مروّعة عن حقبة قديمة

أيادي وأصابع مقطوعة
أيادي وأصابع مقطوعة

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن "سر الايادي والأصابع المقطوعة في فناء قصر مصري قديم.

ورصد التقرير دراسة اثرية، تكشف سر هذه الايادى ووفقا لمجلة " أسكين كيلريت" :  فقد تكون نتيجة لـ "طقوس مروعة" وتعبر عن النصر ضد غاز أجنبي.

ووفقا لمجلة "إسكين كيلريت" : أن هذه الأيادي كانت تنتنمي إلى ما لا يقل عن 11 رجلا وربما أنثى واحدة على الرغم من أن اكتشاف أيد وأصابع كان هناك ما يصل إلى 18 يدا في الموضوع.


وأشار التقرير، أن الأيادي التي تعود لأعداء المصريين القدامى قد تم العثور عليها عام 2011 مدفونة بـ 3 حفر منفصلة في فناء قصر الهكسوس شمال القاهرة، ففريق من الباحثين يعتقد أن حقيقة وضع الأيادي في مكان بارز للعامة يعد شهادة على مدى انتشار هذه الطقوس بتلك الحقبة الزمنية.


 

الايادي لأصابع المقطوعة القصور المصرية دراسة أثرية المصريين القدامى

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