السودان .. جامعيون يمارسون مهنة "المسحراتي"

عرضت العربية تقرير فيديو عن عشرات الشباب الجامعيين يمارسون مهنة " المسحراتي" في السودان، فقبل موعد أذان الفجر بساعتين يجتمع "المسحراتية" حول النار التي أشعلوها، لشد طبولهم حتى يخرج الصوت منها قويا.

وأشار التقرير، إلى أنهم ينشدون بأهازيج دينية ومدائح نبوية، حيث يطوف "المسحراتية" سويا في أزقة الحي العتيق وسط العاصمة الخرطوم، لايقاظ الصائمين لتناول وجبة السحور طيلة شهر رمضان.



أوضح التقرير، أن هذه المجموعة المكونة من 30 شابا يتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عاما وجميعهم يدرسون في الجامعات لكنهم يتطلعون للحفاظ على هذه المهنة التي توارثوها من أجدادهم وحمايتها من الاندثار.