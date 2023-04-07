عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16.. اتهام 3 أشخاص بضرب زينة على رأسها

هالة صدقي
هالة صدقي

شهدت الحلقة ال١٦ من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.
ذهب محمد رمضان الي المستشفي برفقة زينة بعد تعرضها للاغماء إثر ضربها على راسها من شخص مجهول.

وحال تواجد جعفر في المستشفي حدثت مشكلة كبيرة بين شقيقه سيد وسيف.

و بدأ جعفر في البحث عن الشخص الذي ضرب عايدة على رأسها لتنحصر الشكوك حول والدته وإيمان العاصي ووداد.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

بكاء وصراخ .. انهيار بنات شيرين الطحان في جنازتها | صور

عملوها الإخوات وخلّصوا على بعض وقت السحور.. والأم مكفّهاش الفُرجة وقتلت ابنها

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى فريق عمل مسلسل جعفر العمدة

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

مهيب : انفراد .. الزمالك يفاوض الكولومبي خوان كارلوس لتدريب الفريق

إلغاء التصريح | نداء عاجل من السلطات السعودية لجميع المعتمرين

الزمالك اليوم| ترشيح مدرب كولومبي.. وقاهر الأهلي يقترب.. ومصير فتوح وشيفو بالفريق

موضوعات متعلقة

موعد ومكان عزاء الفنانة شيرين الطحان.. خاص

مسلسل ضرب نار الحلقة 15.. أحمد العوضي يخرج من السجن ويبدأ الانتقام

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 14.. محمد رمضان يفشل في رؤية بلال شامة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 13.. مواجهة مراقبة بين محمد رمضان وخاطف ابنه

أخبار الفن: أول رد من مصطفى كامل على ظهور نهال عنبر .. ياسمين عبد العزيز ترفع قضية خلع على جابر الكوماندا

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..مهرة ترغب في رفع قضية خلع على جابر الكوماندا

لفتت الأنظار.. رشا مهدي تنتهي من تصوير الكتيبة 101

مسلسل ضرب نار الحلقة 12..ياسمين عبد العزيز تهرب قبل إجهاض الجنين

ترشيحاتنا

أذى نفسي | ياسمين رئيس تكشف سبب عدم حضورها لأي جنازة

البحوث الفلكية توضح أسباب ثبات موعد أذان العصر كل يوم

شيخ الأزهر يحسم الجدل في تعدد الزوجات ويصحح المفاهيم الخاطئة

جملتها رخيصة | أيمن بهجت قمر: ندمان على أغنية بعشق أمك

ما السر؟ .. تعليق مالك وادى دجلة على عقوبات كاف ضد فيوتشر

محاولة فاشلة لاغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بلح الشام في البيت.. أحلى من المحلات

لمدمني الحلويات..5 طرق تساعد على التوقف عن تناول الشكولاتة

روجينا: كنت خائفة من دور ستهم.. ولم أهدأ إلا بوجود أشرف زكي بجانبي |حوار 1

عربية عامله حادثة.. فاتورة صالون تجميل بـ43 ألف جنيه تتصدر الترند

فيديو

استحملت ما فيه الكفاية في هذا الوسط.. فنانة شهيرة تعتزل الفن وتعمل مضيفة طيران

وعقوبات صارمة تنتظره.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سر ارتفاع درجة حرارة الكوكب.. بقع شمسية كبيرة تواجه الأرض

رحيل هادئ في أيام المغفرة.. وداعا الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ