لسحور صحى.. أفضل 6 وجبات يمكنك تناولها

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،افضل ٦وجبات في السحور..





1- الفول..





الفول هو أهم العناصر في وجبات السحور الرمضانية بكل تأكيد ولكن بالنسبة للاعبي كمال الأجسام والرياضيين هو أكثر أهمية وذلك لأنه يعد مصدراً رائعاً للبروتين النباتي، الذي يملأ معدتك ويشعرك بالشبع لساعات طويلة بعد الإمساك عن الطعام.



ويحتوي الفول على كمية البروتينات الرائعة التي تغذي عضلاتك وتمنحها قدرة أعلى تساعد على تحمل المجهود نهاراً، وللمزيد من الفائدةاستبدل الملح بعصرة من الليمون وأضف القليل من زيت الزيتون على الفول.





2- الجبن القريش ..





تناول قطعة متوسطة من الجبن القريش في وجبة السحور أمر غاية في الأهمية لجسد الرياضي، لأن هذا النوع من الجبن يحتوي على نسبةكبيرة من الكالسيوم وبروتين "الكازين" بطيء الامتصاص، ما يجعل عضلات جسدك مستمرة في الحصول على جرعات من التغذية حتىبعد الدخول في ساعات الصيام ⁦.⁩





3-البيض

يمثل البيض المسلوق مصدراً منخفض السعر وعالي القيمة للحصول على البروتين، فهو الغذاء الذي لا غنى عنه بالنسبة لجميع الرياضيينوالعامة على حد سواء



والرياضي يحتاج في وجبة السحور إلى تناول ما يعادل 3 من بياض البيض المسلوق بالإضافة إلى بيضة مسلوقة كاملة، وذلك للحصولعلى أكبر كمية ممكنة من البروتينات وبكل تأكيد تبقى تلك الكمية تحت مبدأ النقص أو الزيادة، بحسب نوع الرياضة التي تتم ممارستهاوالمستوى البدني ومدى حجم الكتلة العضلية للرياضي ⁦⁩

4- الموز ..

يعتبر الموز مصدراً أساسياً للحصول على البوتاسيوم، ويساعد الموز على تجنب العطش أثناء فترة الصيام، لذلك ننصحك بتناول ثمرةمتوسطة قبل النوم.





5- الزبادي ..

بالتأكيد لن تذهب إلى النوم قبل أن تأكل الزبادي الخالي الدسم أو كوب من اللبن الرائب، لكي تساعد جهازك الهضمي على التعامل معوجبة السحور بشكل مثالي دون صعوبات ولكي تحصل على كمية إضافية من البروتينات والكالسيوم لعظام أكثر كثافة.

6- الشوفان ..

يعد مصدر هام للبروتين والكارب الذي يعطي الجسم الشعور بالشبع كما يساعد الجسم على تحمل ساعات الصيام الطويلة.