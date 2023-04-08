اركب رينو ميجان «أوتوماتيك» بأفضل سعر .. تفاصيل

استطاعت شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك أو الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى تنوع القدرات الفنية والتجهيزات التقنية.

وتعتبر السيارة رينو ميجان واحدة من ابرز سيارات الصانع الفرنسي، والتي قدمت عبر اجيال عديدة، ومنها موديل 2005، الذي قدم باطلالة السيدان والهاتشباك ايضا، مع تنوع الفئات المقدمة.

وظهرت السيارة رينو ميجان موديل 2005 عبر إحدى صفحات بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي بحالة جيدة مع طلاء خارجي باللون الفضي، وتشير البيانات بأنها تتمتع بحالة الفبريكا من الداخل والخارج أيضا، بالإضافة إلى عمل جميع الصيانات الدورية، بينما قطعت مسافة إجمالية قدرها 133 ألف كيلومتر.

رينو ميجان 2005

وتأتي السيارة رينو ميجان موديل 2005 بعدة تجهيزات ومنها بمكيف هواء، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ومدخل AUX و USB، بالإضافة إلى نظام صوتي، ونوافذ كهربائية أمامية وأخرى خلفية، ومقاعد جلد.

وتمتلك السيارة رينو ميجان موديل 2005 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة "أوتوماتيكي" الأداء، يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، وتقدم السيارة بمظهر خارجي قياسي مع مصابيح حادة، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود، ومفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

رينو ميجان 2005

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تقدم السيارة رينو ميجان سيدان التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 145 الف جنيه.