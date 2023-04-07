عاطف عادل يحقق إنجازا كبيرا للكرة الطائرة في إيطاليا

واصل عاطف عادل، لاعب المنتخب الوطني لكرة الطائرة الشاطئية، تألقه الكبير في أوروبا، وفي إيطاليا على وجه التحديد؛ بعد أن حقق إنجازا كبيرا، بمشاركته في نهائي الدوري الإيطالي للكرة الطائرة على الجليد «سنو فولي»، وحصوله على المركز الثالث، كأول لاعب مصري وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

ويعيش اللاعب الدولي حالة من التوهج الكبير، خاصة مع الاتجاه إلى إدراج الـ “سنو فولي” ضمن الألعاب الشتوية الأولمبية، ووجود تحضيرات في مصر لتنظيم مسابقات خاصة بها، بعد تزايد شعبيتها خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد عادل للمشاركة مع منتخب الكرة الشاطئية في «بطولة تشرفيا» التي تعتبر واحدة من أهم الجولات العالمية في البطولات الكبيرة.