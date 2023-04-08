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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان أبو ظبي يحتفل بدورته العشرين بترنيمة إنشاد ديني تجمع هاني شنودة والتهامي

صدى البلد

أطلق مهرجان أبو ظبي أجدد إصداراته الغنائية "ترنيمة العشق"، التي تجمع بين المنشد محمود التهامي والموسيقار الكبير هاني شنودة.


ويعد العمل الفني من العروض الحصرية للإنشاد الديني التي يطلقها المهرجان بمناسبة ليالي شهر رمضان الكريم، في أول عمل غنائي يجمع بين الشيخ التهامي وهاني شنودة بشكل فيديو كليب يهدف إلى تقديم الشعر العربي الأصيل بأسلوب عصري مع الدمج بين الموسيقى العربية والعالمية انعكاساً للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات والثقافات المختلفة مع الحفاظ على المكانة المميزة للشعر العربي وروائع موروث الإنشاد الديني الروحي.

 

 

كما تضم "ترنيمة العشق" في جعبتها ما يزيد عن 30 عازفا من أنحاء العالم، مع جمعها بين شنودة والتهامي بصحبة كل من الشيخ عبد اللطيف وهدان والشيخ عبد الرحيم دويدار والمرنمة جورجينا حلمي، وذلك في إطار سلسلة إنشاد ديني يقدمها مهرجان أبو ظبي خلال شهر رمضان، ويعقبها بعد عدة أيام بإصدار جديد للتهامي تحت مسمى "بنات النجار" يجمع عدة قصائد شهيرة في مدح النبي تم تقديمها في عدة دول عربية من بينها مصر والسودان والمغرب.

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كما تعد "ترنيمة العشق" أجدد تعاون فني بين التهامي ومهرجان أبو ظبي بعد مشاركته في السيمفونية العالمية "سلام حب تسامح" التي جمعت أكثر من 300 موسيقي وفنان عالمي، كما تعقب النجاح الجماهيري الذي لاقى إطلاقه ألبومه الغنائي "أنين" بحفل ضخم في سفح الأهرامات، في أول حفل إنشاد ديني تشهده الأهرامات، كما يستعد حاليا لإطلاق أجدد إصداراته الغنائية "بنات النجار" خلال أيام.



ويحتفل مهرجان أبو ظبي هذا العام بمرور عشرين عاما على بداية رحلته، عبر أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية يقدمها أكثر من 1,000 فنان من مختلف أنحاء العالم؛ كما يقدم المهرجان 14 إنتاجاً عالمياً مشتركاً، و10 فعاليات تعرض لأول مرة عالمياً، برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار.


 

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