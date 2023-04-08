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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل تغيير جو.. إشادة بأغاني أمير عيد في التتر ومشاهد الحلقة الأولى

أمير عيد ومنة شلبي
أمير عيد ومنة شلبي

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية تتر مسلسل “تغيير جو”، للفنانة منة شلبي الذي انطلق عرضه الأول مساء الجمعة، في النصف الثاني من شهر رمضان. 

 

وغنى أمير عيد تتر مسلسل تغيير جو، إلى جانب أغنية أخرى ضمن مشاهد الحلقة الأولى، التي تتماشى مع حياة البطلة “ِشريفة” التائهة بسبب ظروفها الحياتية، وأزماتها وعملها. 

 

 

مسلسل تغيير جو 

 

شهدت الحلقة الأولى من تغيير جو، تورط منة شلبي "شريفة" في العديد من الأزمات الأسرية بسبب والدتها التي تتعالج في مصحة بسبب إدمان المهدئات، وحالتها النفسية المضطربة.
 

تواجه منة شلبي أزمة بسبب عدم قدرتها على دفع مصروفات المصحة التي تتواجد بها والدتها، وتحاول بيع منزلها لتأمين الأموال اللازمة.

 

لم تتمكن منة شلبي من بيع المنزل بسبب عناد والدتها وإصرارها على الخروج من المصحة، ومحاولتها الانتحار للضغط على ابنتها للخروج.

 

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تغيير جو الحلقة الأولى.. منة شلبي مهندسة متاهات حائرة بسبب أسرتها

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تغيير جو الحلقة الأولى.. منة شلبي تعاني بسبب إدمان والدتها شيرين

 

وظهر أيضا الفنان محمود قابيل بدور والدها الذي انفصل عن والدتها منذ سنوات ومتزوج من إنجي علي، وتحاول الحصول على أموال منه للسفر إلى لبنان والحصول على توقيع خالتها "ميرفت أمين".

 

وتعمل منة شلبي في المسلسل مهندسة متخصصة في تصميم المتاهات الخاصة بالمناسبات، وهو شكل جديد من الديكورات، وتعتمد على نفسها في ظل أزمات انفصال والديها ومرض والدتها ومحاولة توفير أموال العلاج وعيش حياتها.

تغيير جو الفنان محمود قابيل مسلسل تغيير جو منة شلبي شهر رمضان

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مسلسل تغيير جو.. إشادة بأغاني أمير عيد في التتر ومشاهد الحلقة الأولى

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