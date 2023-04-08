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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهم بقتل سائق توك توك بقرية شبرا بابل بالمحلة بسبب خلافات الجيرة

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم من ضبط عاطل مسجل شقي خطر  متهم بارتكاب واقعة قتل سائق توك توك بعد قيامه والتعدي عليه بواسطة أداة حادة  بـ "عصا خشبية" على رأسه ولقى حتفه فى الحال إثر  خلافات الجيرة  بين القتيل وأحد اقارب المجنى عليه بنطاق قرية  شبرا بابل بمركز المحلة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالواقعة .
كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

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وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان مركز.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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