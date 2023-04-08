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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد العوضي: الفوز بدوري اليد خطوة على الطريق للفوز بكل البطولات

صدى البلد

عبر الكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 24-21 في ختام منافسات البطولة.

وأشاد العوضي بما قدمه الجهاز الفني واللاعبون من أداء مميز ومجهود كبير على مدار مشوار الفريق نحو اللقب، مؤكدًا أن رجال اليد استحقوا اللقب عن جدارة بعد مشوار حافل تخطى خلاله «رجال يد الأهلي» العديد من الصعاب.

وأوضح أن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لم يتأخر في تقديم كافة سبل الدعم للفريق من تعاقدات ومعسكرات وتجهيزات، وكل ما يلزم حتى كلل الله مجهود الجميع بالتتوج باللقب، الذي يعتبر خطوة مهمة في الموسم الذي ما زال يحمل العديد من التحديات.

وشدد على أن فرق النادي دخلت مرحلة حسم البطولات التي تشارك بها، وأن الدعم مستمر للجميع من أجل حصد الألقاب وإسعاد جماهير الأهلي.

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