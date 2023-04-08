عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي بفيلم العندليب مقابل زجاجة عطر

آمال فهمي
آمال فهمي

يوافق اليوم السبت 8 أبريل، ذكرى وفاة الإعلامية آمال فهمي، التي ولدت في 1 يناير عام 1926، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2018، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا. 

 

آمال فهمي وحياتها 

حصلت آمال فهمي، على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، ثم عينت في الإذاعة المصرية عام 1951، وهي أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية، ومن أشهر برامجها "على الناصية"، وخلال فترة عملها بالإذاعة حوّلت تحقيقاتها الصحفية إلى تحقيقات إذاعية وهو ما لاقى إعجاب جماهير كثيرة من مُستمعي الإذاعة، فحازت على جائزة مصطفى أمين، كما حصلت على لقب "ملكة الكلام" للوطن العربي. 

حصلت آمال فهمي، على جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة، بسبب مهارتها في المزج بين العمل الصحفي والإذاعي، حيث حولت تحقيقاتها الصحفية إلى إذاعية؛ مما لاقى إعجاب مستمعي الإذاعة، لتكون الوحيدة التي حصلت على تلك الجائزة بمبنى الإذاعة والتليفزيون.

 

آمال فهمي وفيلم حكاية حب 

وقبل رحيلها، تذكرت آمال فهمي، أحلي الذكريات التي مرت عليها في برنامج علي الناصية فقالت في عام 1959 قام المخرج حلمي رفلة بإخراج فيلم «حكاية حب» وبدأ في تكوين طاقم العمل الذي سيقوم بالاشتراك في بطولة الفيلم، عبد الحليم حافظ مع النجمة مريم فخر الدين ومحمود المليجي وعبد السلام النابلسي، موضحة أن حليم كان يتمتع برؤية فنية مميزة وفكر متطور فهو صاحب فكرة أن تظهر بشخصيتها الحقيقية باستضافته كمطرب ناشئ ويقوم هو بتقديم نفسه لأول مرة عبر برنامج «علي الناصية». 

وأضافت كروان الإذاعة آمال فهمي - في أحد حواراتها الصحفية السابقة: “جاء حليم إلي وعرض علي الفكرة ولكني لم آخذ الحديث مأخذ الجد، ومرت الأيام دون أي أخبار عن هذا الفيلم وبعد فترة فوجئت بعبد الحليم يتصل بي فعلا ليخبرني بأن التصوير غدا”.

وواصلت آمال فهمي: “بالفعل تم التصوير في حديقة الأندلس وكانت كواليس الحلقة جميلة ممتعة فقد سادها المرح والبهجة والالتزام أيضا وتم فيها اكتشاف النجم سمير صبري لاستعانة المخرج به ضمن الكورس، الذي يردد الأغنية وراء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ”.

وتابعت: “وفي نهاية الحلقة أهداني عبد الحليم حافظ زجاجة عطر فرنساوي كأجر عن تقديم هذه الحلقة”. 

آمال فهمي الإعلامية آمال فهمي عبد الحليم حافظ ذكرى آمال فهمي ذكرى رحيل آمال فهمي ذكرى وفاة آمال فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

عيار 21 يتراجع الآن.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

تراجع قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها عند السفر والإقامة والعودة من الدول الموبوءة

موضوعات متعلقة

المداح الحلقة 17.. هروب سلمى أبو ضيف وعبد العزيز مخيون ينضم للجن

ليل أم البنات الحلقة 16.. أحزان سهير رمزي والقبض على ناصر سيف

رسالة الإمام الحلقة 16.. أحزان سلمى أبو ضيف ورامز أمير وأروى جودة

رسالة الإمام الحلقة 16.. أمير صلاح الدين يحرج خالد النبوي

المداح الحلقة 16| خالد سرحان يداعب زاهي حواس.. وحمادة هلال يساعد سلمى أبو ضيف

ليل أم البنات الحلقة 15.. طلاق حنان سليمان وخلع ياسر على ماهر

رسالة الإمام الحلقة 15.. حمزة العيلى يتخلص من حبيب أروى جودة

المداح الحلقة 15.. حمادة هلال يواجه رانيا فريد شوقى ورياض يهدد سرحان

ترشيحاتنا

النقل: شبكة القطار الكهربائي ستساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة لدعم الاقتصاد

سر الأيدي المقطوعة داخل أحد القصور الآثرية المصرية.. شاهد القصة الكاملة

تعرف على الطرق البديلة.. مرور الجيزة: غلق كلي جديد في شارع السودان

حادث مروع.. مصرع وإصابة 12 شخصا في إنقلاب سيارة بالشرقية

بدء تجهيز معرض فيصل بمستلزمات ومنتجات عيد الفطر

إعلام النواب تكشف أسباب عرض إعلانات إذاعة القرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من مكسرات رمضان يصيبك بهذه الأمراض| احترس

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

تراجع 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض واللحوم اليوم السبت

سفرة رمضان| طريقة عمل كبسة البط والحلو جلاش بالموز

فيديو

آلة زمن يعمل العلماء على إنشائها.. ما هي| فيديو جراف

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ