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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحداث مشوقة في الحلقات 16 من مسلسلات "الكتيبة 101" و"الكبير أوي 7" و"جعفر العمدة" و"تحت الوصاية"

صدى البلد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "دراما رمضان .. أحداث مشوقة في الحلقات الـ16 والحلقات الأولى للنصف الثاني من الموسم الدرامي".

وفي مسلسل "الكبير أوي 7"، هرب الدكتور ربيع من الكبير لأنه لم يخترع التركيبة الجديدة التي ستعيد ابنه العترة إلى جسمه الطبيعي بعدما تحول إلى رجل عجوز.

ظهور الرائد إدريس فى الكتيبة 101
وشهد مسلسل "الكتيبة 101" أحداثًا استثنائية، حيث ظهر الرائد إدريس والذي يجسد شخصيته الفنان محمد رجب قائد كمين السدرة وهو يتحدث مع أحد المجندين وسأله "هل تناول زملاؤكم السحور؟"، فقال له "جهزنا السحور وننتظرك"، وبالفعل تناول السحور معهم.

وفي الحلقة الأولى لمسلسل "تحت الوصاية"، ذهبت حنان أو منى زكي إلى ورشة متخصصة في دهان المراكب وتحدثت مع صاحب الورشة في أنها تريد دهان المركب في نفس اليوم، لكنه عنفها وطردها لأنه شعر بأن هناك شيء خاطئ.

أما في مسلسل "جعفر العمدة"، فقد ضرب مجهول عايدة التي يتجسد دورها زينة، وذلك بآلة حادة على رأسها وبعد نقلها للمستشفى كشفت الكاميرات الموجودة في البيت أن من فعل هذه الجريمة شخص من البيت.

دراما رمضان منى زكى الفنان محمد رجب مسلسلات المجندين الحلقة الأولى

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