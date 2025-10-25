كوثر محمود: تكريم "فوربس" للدكتور السبكي شهادة بكفاءة المنظومة الصحية

هنأت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لاختياره ضمن قائمة أبرز 10 قادة حكوميين في قطاع الرعاية الصحية لعام 2025، معتبرة أن هذا التكريم يُعد تقديرًا مستحقًا لجهوده المخلصة في تطوير القطاع الصحي بمصر.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للدكتور أحمد السبكي، مؤكدة أن هذا الاختيار يعكس ما حققته الدولة المصرية من نهضة حقيقية في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته المنظومة من تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الطبية، والارتقاء بجودة الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء نظام صحي متكامل يضمن حياة صحية آمنة للمواطن المصري.

وأكدت نقيب التمريض، أن اختيار اسم الدكتور أحمد السبكي في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط يُمثل شهادة دولية على الجهود المبذولة في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتطوير خدماتها، مشيرة إلى أن هذا التكريم يدعم حضور مصر على خريطة التميز الصحي عربيًا وإقليميًا، ويعكس صورة إيجابية عن حجم العمل المبذول في ملف التأمين الصحي الشامل.

كما أشادت الدكتورة كوثر محمود بما يبذله الدكتور السبكي من جهود في الإدارة والتطوير والتخطيط الصحي، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات الحديثة داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الاهتمام ببناء قدرات العاملين في القطاع، وتبني آليات تضمن تقديم خدمة طبية متميزة قائمة على الجودة والابتكار.

وتوجهت نقيب التمريض بخالص التقدير للدكتور أحمد السبكي، متمنية له دوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات، مؤكدة أن هذا التكريم يُعد إضافة مهمة لمسار التطوير الصحي في مصر، ودافعًا لمزيد من التقدم نحو تقديم خدمات صحية تليق بالمواطن المصري.