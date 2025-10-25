وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد

قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقهم حنان مجدى، نائب المحافظ، ووفد المحافظين، بتفقد مشروع الإنتاج الحيواني جنوب مدينة الخارجة، لمتابعة منظومة التشغيل والإدارة ومعدلات التنفيذ.

وخلال الجولة، استعرض الوزراء والمحافظين مكونات المشروع الذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والبنك الأهلي المصري، ويضم ٢١٤٠ رأس عجل بقري برازيلي شمالي تحت إشراف بيطري متكامل، حيث تهدف المزرعة إلى تنفيذ دورات تسمين تتراوح من ٤ إلى ٦ أشهر، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشاد الحضور بما تحقق من تقدم ملموس في أعمال التشغيل والإدارة داخل المزرعة، مؤكدين أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.

كما تفقد وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد والمحافظون والسفراء والضيوف مجمع تمور الوادي الجديد.

وخلال الجولة، اطلع الوفد الوزاري على مراحل التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف بالمجمع، وما شهده من أعمال تطوير وتحديث لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وجودة المنتجات النهائية، بما يلائم متطلبات السوق المحلية والتصديرية.

كما شملت الجولة تفقد ثلاجات حفظ التمور وعددها ٤٠ ثلاجة بطاقة استيعابية ١٦٠٠ طن، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة مخصصة لتصنيع الوجبة المدرسية ومنتجات البلح المبتكرة.