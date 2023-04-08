يتفاعل مع بعض الأدوية .. احذر تناول التمر الهندى فى هذه الحالة

يحب الكثيرون شراب التمر الهندي، كما يمكن استخدامه في العديد من الوصفات، وبالرغم من فوائد التمر الهندي المتعددة إلا أنّه وكأي مادة أخرى يُفضّل عدم الإسراف في تناولها، وأخذ مخاطره وأعراضه الجانبية بعين الاعتبار.

محاذير تناول التمر الهندي وفقا لموقع بولد سكاى..

يمكن أن يؤثر التمر الهندي على بعض الحالات والأمراض، لذلك لا بد من الحذر عند استخدامه في الحالات الآتية:﻿

- يُفضل تجنب تناول التمر الهندي في فترة كل من الحمل والرضاعة، إذ لا توجد دراسات كافية تبين درجة أمان استخدامه.

- يسبب التمر الهندي انخفاض في مستويات السكر، لذلك يحذر مرضى السكري من استخدامه خوفًا من تعرضهم إلى انخفاض السكر (Hypoglycemia).

يُؤثر التمر الهندي على مستويات السكر، مما قد يشكل خطرًا على الشخص أثناء الخضوع لعملية جراحية، وعليه يحذر تناول التمر الهندي قبل أسبوعين على الأقل من موعد الخضوع لأي عملية.

تفاعلات التمر الهندي مع الأدوية..

بعد أن تعرفنا على أضرار التمر الهندي لا بد من ذكر بعض الأدوية التي تتفاعل مع التمر الهندي، إذ يجب استشارة الطبيب قبل تناول التمر الهندي مع الأدوية الآتية:

الأسبرين..

يتفاعل التمر الهندي مع الأسبرين، إذ يؤدي التمر الهندي إلى زيادة كميات الأسبرين التي يمتصها الجسم، مما يسبب ارتفاع مستوياته، وزيادة احتمالية الإصابة بالأعراض الجانبية للدواء.

الآيبوبروفين..

يزيد التمر الهندي من امتصاص الأيبوبروفين في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الجسم، وزيادة احتمالية الإصابة بأعراض الدواء الجانبية.

أدوية علاج السكري..

استشر طبيبك قبل تناول التمر الهندي مع أدوية السكري، إذ إنّه وبسبب قدرة التمر الهندي على خفض مستويات السكر في الدم قد يلجأ الطبيب إلى تغيير جرعات بعض أدوية السكري، وذلك لحماية المريض من انخفاض السكر.