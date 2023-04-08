عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟.. يحرمك 5 نعم

هل يجوز أن أصلي المغرب
هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر

يترقب الناس في رمضان أذان المغرب باهتمام كبير حيث إنه يعلن وقت الدعاء المستجاب وفرحتي الصائم بالفطر وبدعوة مستجابة ، ولا يعني فحسب موعد صلاة المغرب ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر  في رمضان ؟، ففي هذا الشهر الكريم أذان المغرب يعني أنه حان موعد إفطار الصائمين ، والدعاء المستجاب والفرح العاجل كما هو وقت الصلاة ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟ لنيل أعظم ثواب واتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

أفضل سورة بعد العصر في رمضان.. بـ6 سور و9 كلمات يتقبل الله عملك ويرزقك

صلاة لمرة واحدة في العمر تغفر ذنوبك وتفرج كربك وتقضي حاجتك.. هل تعرفها؟

ماذا يبطل الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات في رمضان

هل أحمر الشفاه في نهار رمضان يبطل الصيام؟.. الإفتاء: احذرنه بهذه الحالة

هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنفيما ورد عن  رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن التعجيل بالإفطار في رمضان من السُنة، حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم-  إذا أذن المغرب وهو صائم كان يفطر أولًا ثم يصلي المغرب.

ونبه "وسام" في إجابته على سؤال «هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟»، إلى أن تعجيل الفطر من السُنة في رمضان ، حيث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر أولًا ثم يصلي صلاة المغرب في رمضان .

ودلل بما ورد عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.

وأشار إلى أن السُنة والقدوة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاتباع، وهي أن يكسر المسلم كما يقولون صومه ثم يصلى ثم يأكل بعد ذلك ما شاء.

أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان

وأفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.

واستند لما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخارى ومسلم).

ولفت إلى أن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شئ فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيح. 

دعاء الإفطار في رمضان 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية ، إن من دعاء الإفطار في رمضان فيما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وأضافت " الإفتاء " عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان من دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

واستشهدت على دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان بما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

وشددت على أهمية دعاء الإفطار في رمضان ، حيث إنه من السنن المستحبة والأدعية المستجابة ، لما  روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.

هل يجوز أن أصلي المغرب هل يجوز أن أصلي المغرب قبل هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان أصلي المغرب قبل الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 8 أبريل بالأسواق

الحق اشتري| الدواجن تسجل 49 جنيها لأول مرة منذ شهور.. واللحوم من 90 بهذه الأماكن

الدولة توفي بوعودها.. قرار جديد لأصحاب المعاشات يطبق في يوليو 2023

فرمان من الخطيب.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم مقابل 100 مليون جنيه

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب مصر غدا

هنرجع للأجواء الشتوية.. سقوط أمطار وعودة قوية للبرودة خلال هذا الموعد

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

قرارات عاجلة بشأن حريق كنيسة العذراء مريم والأنبا إبرام

ترشيحاتنا

جهل بالقوانين.. الأهلي يطالب بالمحاسبة على أحداث صالة هليوبوليس

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

العالم يتأهب.. هل تتسبب واشنطن في حرب جديدة بشبه الجزيرة التايوانية؟

باب رزق يستعرض فن صناعة الشفتشى بالذهب والفضة

الأنبا مارتيروس : أجهزة الحماية المدنية تعاملت مع حريق كنيسة العذراء بكفاءة

فريق فني سعودي يصل إيران لمناقشة آليات إعادة افتتاح السفارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح ذهبية قبل الزواج أو الارتباط يجب أخذها في الإعتبار|تفاصيل

الهكسوس السبب .. دراسة أثرية: الفراعنة اتبعو أسلوب قطع اليد اليمني كقربان للآلهة|تفاصيل

خليك جريء.. كيف تصبح اجتماعيا وتتخلص من العزلة؟

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

مزاعم بظهور عمرو دياب في عزاء والد دينا الشربيني

عروسة مدينة نصر: زوجي طلع أخويا.. تفاصيل مذهلة.. فيديو جراف

عاطل من سنة وحاصل على 4 بطولات.. مدرب الزمالك الجديد قاد المكسيك وباراجواي

تهديد وعناد.. القصة الكاملة لأزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ