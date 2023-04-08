هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟.. يحرمك 5 نعم

يترقب الناس في رمضان أذان المغرب باهتمام كبير حيث إنه يعلن وقت الدعاء المستجاب وفرحتي الصائم بالفطر وبدعوة مستجابة ، ولا يعني فحسب موعد صلاة المغرب ، ولعل هذا ما يطرح السؤال عن هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان ؟، ففي هذا الشهر الكريم أذان المغرب يعني أنه حان موعد إفطار الصائمين ، والدعاء المستجاب والفرح العاجل كما هو وقت الصلاة ، ومن هنا تأتي أهمية معرفة هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟ لنيل أعظم ثواب واتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنفيما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن التعجيل بالإفطار في رمضان من السُنة، حيث كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أذن المغرب وهو صائم كان يفطر أولًا ثم يصلي المغرب.

ونبه "وسام" في إجابته على سؤال «هل يجوز أن أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان؟»، إلى أن تعجيل الفطر من السُنة في رمضان ، حيث كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفطر أولًا ثم يصلي صلاة المغرب في رمضان .

ودلل بما ورد عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.

وأشار إلى أن السُنة والقدوة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى بالاتباع، وهي أن يكسر المسلم كما يقولون صومه ثم يصلى ثم يأكل بعد ذلك ما شاء.

أصلي المغرب قبل الفطر في رمضان

وأفاد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بأن الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا كان الإنسان جائعًا، أو وضع أمامه طعام يشتهيه فإن الأولى له أن يأكل أولا ثم يصلى حتى لا ينشغل عن الصلاة بالأكل، ويستحضر فيها الخشوع التام ولا يكون قلبه معلقًا بالطعام.

واستند لما أخرجه مسلم فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، وحديث: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أحَدِكُمْ وأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بالعَشَاءِ ولَا يَعْجَلْ حتَّى يَفْرُغَ منه وكانَ ابنُ عُمَرَ: يُوضَعُ له الطَّعَامُ، وتُقَامُ الصَّلَاةُ، فلا يَأْتِيهَا حتَّى يَفْرُغَ، وإنَّه لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإمَامِ» (البخارى ومسلم).

ولفت إلى أن الصلاة تكون مكروهة فى هذا الوقت، والكراهة لا تمنع صحة الصلاة، فالصلاة صحيحة لا شئ فيها لأنها مكتملة الشروط والأركان، أما النهى فى الحديث السابق فإنه يحمل على الكراهة، والنهى فى الحديث الأول يحمل على نفى الكمال لا نفى الصحة، أى لا صلاة كاملة ولكنها صحيح.

دعاء الإفطار في رمضان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية ، إن من دعاء الإفطار في رمضان فيما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت».

وأضافت " الإفتاء " عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه كان من دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقول عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

واستشهدت على دعاء الرسول عند الإفطار في رمضان بما ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ)، و((ذهب الظمأ)) أي: انتهى الشعور بالعطش، و((وابتلت العروق)) أي: رطبت بزوال اليبوسة الحاصلة من العطش، أما ((وثبت الأجر)) أي: زال التعب وحصل الثواب؛ وهذا حث على العبادات؛ فإن التعب يسير لذهابه وزواله، والأجر كثير لثباته وبقائه، فيما أن قوله : ((إن شاء الله)) قول متعلق بالأجر؛ لئلا يجزم كل أحد؛ فإن ثبوت أجر الأفراد تحت المشيئة الإلهية .

وشددت على أهمية دعاء الإفطار في رمضان ، حيث إنه من السنن المستحبة والأدعية المستجابة ، لما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد.