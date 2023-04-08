جميلة الحلقة 17.. ريهام حجاج تمنع زواج نبيل عيسى وتتفق مع يسرا اللوزي

ذيعت الحلقة 17 من مسلسل جميلة ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج ، حسث شهدت الحلقة العديد من الاحداث المثيرة .

وحملت الحلقة الـ 17 من مسلسل جميلة العديد من الاحداث ومنها تمكن جميلة “ ريهام حجاج ” من منع زواج أكرم “ نبيل عيسي ” من صديقته ، بعدما هددتها بابلاغ تنفيذ الاحكام عن مكانها .

فيما أتفقت جميلة" ريهام حجاج “ ، مع شيري” يسرا اللوزي " ، على أقناع صديقة أكرم بالعدول عن الزواج منه ، كما كشفت للأخيرة انها كانت على علم بكذبتها فيما يخص ضرب زوجها لها .

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

فريق عمل مسلسل جميلة



مسلسل "جميلة" دراما اجتماعية من بطولة الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي، نبيل عيسي ، مروة الازلي ، هشام إسماعيل المسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل.

ويعد مسلسل جميلة هو التعاون الثاني علي التوالي بين كل من الرباعي ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أيمن سلامة وشركة العدل جروب للإنتاج الفني بعد ان قدما معا العام الماضي يوتيرن ، والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم توفيق عبد الحميد وعبير صبري وصفاء الطوخي وأيمن القيسوني وكريم قاسم.

قصة مسلسل جميلة



تدور أحداث مسلسل جميلة فى إطار إجتماعي حول “ جميلة ” التى تعمل فى النيابة الادارية ، الا انها تتعرض الى صدمة كبيرة بوفاة والدها ، والذى يقوم بنقل كل ممتلكاته لها ، ويحرم والدتها واشقائها من الميراث ، وسرعان من تحاول جميلة معرفة هذا القرار ، لتكتشف العديد من الاسرار حول عائلتها ، ومنها ان والدتها على علاقة بشخص آخر ، فيما يقوم شقيقها بلعب القمار ، اما شقيقتها فتكون متفقة من قبل زوجها ، الذى يقوم عن طريق التوكيل العام الذى حررته لها بنقل كل ممتلكاتها باسمه ، ومن هنا تبدأ الصراعات بين العائلة ، خاصة مع تدخل بعض الأشخاص الذين يسعون للحصول على تلك الأموال.



قنوات عرض مسلسل جميلة



يعرض مسلسل جميلة على عدد من القنوات الفضائية ، ومنها القناة الاولي المصرية ، قناة المحور الفضائية ،مجموعة قنوات on ، مجموعة قنوات الحياة ، مجموعة قنواتcbc .

إما على المنصات فقد حصلت منصة watch it ، على حق عرض مسلسل جميلة .

مواعيد عرض مسلسل جميلة :

يعرض مسلسل جميلة عبر مجموعة قنوات cbc ، وتحديداً على قناة الدراما فى السابعة مساءاً .

إما مجموعة قنوات الحياة ، فيعرض على القناة المتخصصة فى الدراما فى تمام الساعة السادسة والربع .