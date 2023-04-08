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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات كاميرا أسطورية.. تسريبات تكشف موعد إطلاق عملاق شاومي Xiaomi 13 Ultra

تسريبات تكشف موعد
تسريبات تكشف موعد إطلاق عملاق شاومي Xiaomi 13 Ultra

كشفت تسريبات أن هاتف الفئة الرائدة Xiaomi 13 Ultra القادم من شركة شاومي الصينية، سيتم إطلاقه في 18 أبريل المقبل، حيث أكد ملصق تابع لتطبيق متجر بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الصين إلى قدوم الهاتف مع هذا التاريخ. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة شاومي الصينية قد أكدت بالفعل قدوم هاتف Xiaomi 13 Ultra في شهر أبريل، ولكنها لم تحدد التاريخ الفعلي لإطلاق الهاتف، إلا أنه يبدو أن متجر البيع الصيني قد كشف عن الموعد الرسمي. 

    

ومن المقرر أن ينطلق هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra في الأسواق العالمية بحلول نهاية أبريل مع قدرات جبارة حيث سينافس على أفضل هواتف أندرويد للعام الحالي، كما سيقدم تقنيات كبيرة مع الكاميرا التي سيتم تصنيعها بواسطة شركة Leica. 

 

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra إمكانيات تصوير أسطورية ميزة التركيز التلقائي PDAF مع جميع المستشعرات في الكاميرات الأربعة، بالإضافة إلى مستشعر dToF ثلاثي الأبعاد، مع دعم التقريب البصري OIS ، كما ستقدم الكاميرا الرئيسية دقة 200 ميجا بيكسل، مع 3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل، وفلاش LED.  

 

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالج للهواتف الذكية حتى الآن، مع ذاكرة وصول العشوائي تبدأ من 8 جيجا بايت رام من نوع  LPDDR5x وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايتمن نوع  UFS 4.1.  

 

وسيحتوى هاتف شاومي Xiaomi 13 Ultra على بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 90 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات ، مع نظام التشغيل أندرويد 13.

 

ومن المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 13 Ultra بمنفذ اتصال USB 3.x ، حيث سيكون أول هاتف ذكي من شاومي ينتقل من معيار USB 2.0 القديم إلى معيار  USB 3.x الأمر الذي سيقدم سرعة عالية في نقل البيانات. 

 

 

 

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