يعلون: نتنياهو يطالب قادة الجيش الإسرائيلي بالولاء الشخصي

هاجم وزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مساء اليوم السبت، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو، على خلفية استمرار التظاهرات ضد التعديلات القضائية التي أقرها الائتلاف الحاكم.

وقال يعلون: "نتنياهو يتصرف كديكتاتور بحكم الأمر الواقع ويطالب بالولاء الشخصي من قادة الجيش الإسرائيلي ، لأنه" أعطاهم 70 مليار شيكل ... عار!".

وأضاف يعلون بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية "أصدقائي في المعارضة ، لا تقلقوا بتهديدات الحكومة بحرب بين الأشقاء. هذه تهديدات جوفاء.. لا توجد حرب بين الأشقاء. الغالبية العظمى من الديمقراطيين - من اليمين واليسار - لعقود لم تستخدم حتى أدنى أشكال العنف".

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات في "الكنيست" الإسرائيلية، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.