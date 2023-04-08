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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

وداد
وداد

عرضت منذ قليل الحلقة السابعة عشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حيث شهدت العديد من الأحداث ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2023

وشهدت نهاية الحلقة 17 مسلسل جعفر العمدة مفاجأة شوقي بزواجه على وداد زوجة سيد شقيق جعفر العمدة إذ أحدث الأمر مفاجأة للجمهور بسبب زواج وداد من شوقي رغم زواجها من سيد والذي لم يطلقها للزواج من آخر.

ووضع القانون المصري شروط واضحة للخلع:

حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  شروط وحالات الخلع، ومدة التصالح بين الزوجين التي يفرضها القانون.
 

ونصت المادة (20)، في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برفع الدعوى ونظرها بمسائل الولاية على النف أنه يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما  وإنه إذا لم يتم التراضي  وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد حينها تحكم المحكمة بتطليقها.


وأضافت المادة في قانون الأحوال الشخصية أن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة ثلاثة أشهر وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأقر القانون في المادة نفسها أنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.

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