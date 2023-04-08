الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يغلقون الطرق في قلقيلية وأريحا

أغلق مستوطنون، مساء اليوم السبت، الطريق الواصل بين مدينتي قلقيلية ونابلس، عقب تجمعهم عند مفترق قرية كفر لاقف شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا على الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس عند مفترق قرية كفر لاقف، ورفعوا علم دولة الاحتلال ورددوا شعارات عنصرية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أحد المداخل الرئيسية المؤدية إلى مدينة أريحا.

وأفاد مراسل "وفا" ، بأن قوات الاحتلال أغلقت مفترق "ألموج" الاستيطاني جنوب أريحا أمام مركبات المواطنين بشكل مفاجئ، وأوقفت عددا من المركبات ومنعت أصحابها من دخول المدينة.