أيمن بهجت قمر: كتبت أغنيتي الليلادي ونقول إيه لعمرو دياب في ساعتين

قال المؤلف والمنتج أيمن بهجت قمر إن عمرو مصطفي رفيق كفاحه، وأخيه الصغير، وأنه على علم أنه يحبه ولكنه يلف نظره إلى بعض الأمور.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع على فضائية "الحياة" تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، أنه هاجم عمرو مصطفى هجوما شديدا وحادا وجها لوجه، قائلا: علاقتنا أخوية.. أنا عمرى ما زعلت من عمرو مصطفى".

عمرو دياب وعمرو مصطفى

وأكد أيمن بهجت قمر خلال تصريحاته، أن عمرو مصطفى لم ينشئ ضغينة بينه وبين عمرو دياب، وهو الذى يمتلك الرأى لتأليف أغانيه سواء هو أو أمير طعيمة، مضيفا أن عمرو مصطفي لم يتعمد حدوث وقيعة بيني وبين عمرو دياب فى أغنية "الليلادى".



واختتم، أن أغنيتي " الليلادي ونقول إيه" كتبهما فى ساعتين فى مكتبه.