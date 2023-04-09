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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشارك 1000 من عمال النظافة والأيتام إفطارهم الجماعي بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مشاركة ١٠٠٠ من عمال النظافة والأطفال الأيتام إفطارهم الجماعي الذي نظمه حزب مستقبل وطن بكورنيش طنطا، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المقدم أحمد الكنيسي إدارة الأمن الوطني، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب ولفيف من قيادات الحزب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وعقب الإفطار تم إجراء القرعة العلنية لاختيار ثلاثة فائزين برحلة عمرة مجانية، فاز بها ٣ من  عمال حي ثان وحي أول طنطا.

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ووجه محافظ الغربية التهنئة للفائزين برحلات العمرة، كما وجه التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

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الغربية محافظ الغربية طارق رحمي يوم اليتيم حزب مستقبل وطن النائب محمد عريبى الدكتور طارق رحمي

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