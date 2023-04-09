شمال سيناء.. مبادرة كلنا معاك برمانة تحتفل باليوم العالمي لليتيم

احتفل مركز شباب الشوحط التابع لإدارة رمانة، محافظة شمال سيناء ، بمبادرة «كلنا معاك» احتفالا باليوم العالمى لليتيم، والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن مراكز الشباب بمدن وقرى المحافظة، تفتح أبوابها للأطفال للاستمتاع بالعديد من الأنشطة والفعاليات التى تقدمها مراكز الشباب، حيث تهدف الأنشطة، إلى نشر روح السعادة والانتماء لدى الأطفال.

وتشمل الفعاليات في جميع مراكز الشباب أنشطة ترويحية وثقافية ورياضية ومسابقات وحفلات غنائية للأطفال ومشاركة جماهيرية في الدورات الرمضانية بمركز الشباب لكرة القدم .

وشهدت الدورات الرمضانية في مراكز الشباب مشاركة جماهيرية كبيرة، لحضور الدورات الرمضانية خلال شهر رمضان المعظم كأحد أهم الأنشطة التى تنفذ بمراكز الشباب والأندية ضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية سواء للمشاركة في الدورات أو التشجيع ومتابعة الفرق .

المسابقة الدينية:

كما تم تنفيذ المسابقة الدينية للشباب والكبار ضمن خطة مركز شباب الشهيد أحمد المنسي ببئر العبد لشهر أبريل 2023، حيث فاز فريق كمال سليمان رحيل، ومحمد سليمان سالمان، وأمين محمد عبيد بالمركز الأول.

وفريق أيمن إبراهيم عبد المالك وأحمد إبراهيم محمد وعيد إبراهيم عبد المالك بالمركز الثانى.