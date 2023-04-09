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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

العصفور الأزرق يغرد مجددا.. سر قرار إيلون ماسك بعودة شعار تويتر القديم

عودة شعار تويتر التقليدي
عودة شعار تويتر التقليدي

بعد أيام قليلة من مفاجأة استبدال شعار تويتر التقليدي “ العصفور الأزرق” بشعار "الكلب" الخاص بعملة "دوج كوين" المشفرة، أعاد الملياردير ومالك تويتر، إيلون ماسك الشعار القديم مرة أخرى، مما أثار تساؤلات أكثر عن قراراته المفاجئة والغريبة. 

 

وبحسب موقع Livemint فإن عملية تغيير الشعار الخاص بـ تويتر Twitter عملت على إضافة ما يصل إلى 4 مليارات دولار إلى قيمة الشركة السوقية، الأمر الذي قد يعني أن ماسك يقوم بمثل هذه التغييرات للتلاعب بأسعار أسهم الشركة. 

 

وفي حين أن إيلون ماسك لم يذكر السبب على وجه التحديد وراء هذه الخطوة الأولى ولا الثانية حتى، إلا أن بعض مستخدمي تويتر وصف الأمر بأنه قد يكون “كذبة أبريل”، وأن التغيير كان مجرد مزحة وانتهت. 

 

كما أثارت هذه التطورات سخط البعض الآخر من المستخدمين ، حيث وصفها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأنها خطوة "صبيانية".

 

وتسببت عودة تويتر إلى شعاره التقليدي في التسبب بانخفاض كبير لعملة Dogecoin "دوج كوين" المشفرة، بعد أن حققت ارتفاعًا بحوالي 30 ٪ منذ أيام، بعد قرار إيلون ماسك باستخدام أيقونة العملة كشعار للمنصة.   

 

وانخفضت عملة Dogecoin دوج كوين بنسبة وصلت لأكثر من 9 ٪ ، بعد قرار عودة تويتر لشعاره القديم، حيث وصلت لحوالي 8.4 سنتًا ، مقارنةً بأعلى سعر لها والذي بلغ 10.5 سنتًا ، يوم الإثنين الماضي. 

 

ويتهم البعض إيلون ماسك بقيامه بالاحتيال والتلاعب بأسعار عملة Dogecoin دوج كوين، حيث يواجه ماسك قضية اتهمه فيها مستثمرون في العملة بالاحتيال طالبين تعويضا بقيمة 258 مليار دولار بسبب استخدام نفوذه لتضخيم سعر العملة بأكثر من 36000٪ على مدار عامين ثم تركها تنهار.

 

ولطالما أطلق ماسك على عملة Dogecoin دوج كوين عملته المشفرة المفضلة حيث كانت تعليقاته في الماضي بمثابة محفزات لتقلبات الأسعار الجامحة، كما جعلته تصريحاته حول هذه العملة في مأزق قانوني، وفقا لـ “فوربس”. 

 

وكان ماسك في وقت سابق، قد قام بتغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على موقع تويتر Twitter ، قائلا : "غيرت اسمي على تويتر من  Elon Musk إلى Mr. Tweet ، ولكن الآن لن يسمح لى تويتر بتغييره مرة أخرى”. 

 

وسخر حينها الصحفي باتريك ماكجي تعليقا على تغريدة إيلون ماسك قائلا إن محامي مستثمري تسلا الذين رفعوا دعوى ضد إيلون ماسك قد نادوه عن طريق الخطأ باسم Mr. Tweet أثناء استجوابه. 

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