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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة: موعد دفع كهربا للغرامة.. سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب.. وبنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد 9-4-2023  ، أخبار جديدة عن أزمة غرامة كهربا لصالح الزمالك ، وحديث وزير الرياضة عن عودة تقنية الفار ، كما تم الكشف عن بنود عقد  الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو .

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 4 -2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 9 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، في مختلف ملاعب العالم ولعل أهمها لقاء ليفربول ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

 

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الزمالك منافسه البنك الأهلي، اليوم علي ستاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الـ  24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


شوبير: مؤشرات إيجابية جدا بشأن كهربا

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن وجود مؤشرات إيجابية جديدة فى أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

 

تعرف على موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الجديد للفريق إلى القاهرة، لتولي قيادة الأبيض .

 

وزير الرياضة يكشف سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الأزمة المثارة حاليا بين نادي بيراميدز واتحاد الكرة المصري، بشأن استقدام حكام أجانب لنهائي كأس مصر.


وزير الرياضة: انتهاء أزمة الفار وتطبيقها في المباريات المقبلة.. فيديو

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التوصل لاتفاق نهائى وتام مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة؛ نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالمسابقات المحلية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

حتحوت يكشف بنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن بنود عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع الزمالك، والذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

 

محامي كهربا: اللاعب اقترب من جمع الغرامة وهذا موقفه من لقاء بيراميدز

كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، موقف اللاعب من لقاء بيراميدز في نهائي كأس مصر والغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.


تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

يواجه الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي منافسه بيراميدز والمقرر لها مساء بعد غد فى نهائى نسخة 2021 ــ 2022 لكأس مصر بإستاد القاهرة .

 

رضا عبد العال: موسم للنسيان بالنسبة للزمالك ومسيرة أوسوريو أفضل من هيرليتش

قال رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي السابق، إن مسيرة الكولومبي "خوان كارلوس أوسوريو" المدير الفني الجديد للزمالك، أفضل من الألماني هايكو هيرليتش، الذي لم يتمم تعاقده مع القلعة البيضاء رغم وصوله إلى مصر قبل مباراة الأبيض الماضية أمام المصـري والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 3 – 2 .

الزمالك وزير الرياضة البنك الاهلي الأهلى كهربا

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