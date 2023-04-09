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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط المتهمين بقتل سائق على الطريق الدائري في القليوبية

المجني عليه
المجني عليه

القت مباحث القليوبية القبض على المتهمين بقتل سائق بطلق ناري بالظهر بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور العصار دائرة مركز شرطة قليوب، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق والتى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أسرة المتوفى. 

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كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية  قد تلقت اخطاراً من مركز  شرطة قليوب بالعثور على جثة لشخص بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالظهر.

وبالانتقال والفحص تبين أنها لـ(سائق سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وبها عيار نارى، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول – مبلغ مالى كما تم العثور على سيارة المجنى عليه بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين – مقيمين بمحافظتى القاهرة والقليوبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وفى سبيل ذلك قاما بالاتصال بأحد تطبيقات الهاتف المحمول لاستدعاء سيارة بدعوى توصيلهما لمنطقة شبرا الخيمة، ولدى وصول المجنى عليه بالسيارة طلبا منه توصيلهما للمنطقة المشار إليها، وقبل وصولهما قاما باجباره على التوجه لمحل البلاغ وأطلق أحدهما عليه عيار نارى كان بحوزته فأودى بحياته.

وقاما بإلقاء جثته من السيارة واستوليا على المسروقات ولاذا بالهرب وتم بارشادهما ضبط (الهاتف المستولى عليه - مفتاح سيارة المجنى عليه – سلاح أبيض "سكين" - فرد محلى - طلقتين لذات العيار – 3 هواتف محمولة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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