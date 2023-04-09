بفرمان حسام حسن.. المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة حسام حسن مرانه ببورسعيد اليوم الأحد استعدادا لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة الاول بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن مباراته يوم الخميس القادم امام نظيره فريق المقاولون العرب فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قرر مسئولو النادي المصري البورسعيدي صرف مكافآت مالية للاعبين بعد تحقيق الفوز أمام فريق حرس الحدود بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما موخرا في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووعدت إدارة النادي المصري البورسعيدي لاعبي الفريق بصرف مكافآت مالية خاصة مع كل انتصار يحققه الفريق من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في بطولة الدوري الممتاز خلال الجولات المقبلة له على أمل الحفاظ على فرص الحصول على المركز الرابع في جدول الترتيب والعودة للمشاركة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية من جديد .

المصري يهزم الحرس بهدف نظيف

نجح نادي المصري بقيادة حسام حسن في تحقيق الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما موخرا ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

أحرز عمرو السعداوي هدف النادي المصري في الدقيقة 64 عقب تنفيذ الركلة الحرة عن طريق جملة تكتيكية رائعة بلمسة من عمرو موسى إلى إلياس جلاسي الذي بدوره مرر الكرة إلى عمرو السعداوي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية لتسكن الشباك

بهذه النتيجة تواجد النادي المصري في المركز السادس برصيد34 نقطة بينما تجمد رصيد حرس الحدود في المركز الأخير برصيد ١٦ نقطة.

