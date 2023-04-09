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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رفضه التجديد .. الإصابة تبعد نجم غزل المحلة 15 يوما

حميد ماو
حميد ماو

يستضيف فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقي جمال نظيره فريق فيوتشر على ملعبه مساء يوم الأربعاء المقبل في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويحتل فريق الكرة الأول لفريق غزل المحلة  المركز الثامن فى ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة.

فيما يحتل فريق فيوتشر بقيادة على ماهر منافس غزل المحلة المركز الثاني برصيد 45 نقطة . 

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الإصابة تبعد حميد ماو 15 يوما

يخضع التنزاني حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة لبرنامج علاجى لمدة 15 يوما عقب الإصابة بمزق فى العضلة الضامة تحت أشراف طبيب الفريق دكتور خالد الجميزى.

ويستضيف الفريق نظيره فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد المحلة فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

ويغيب التنزاني حميد ماو لاعب خط وسط فريق غزل المحلة عن مواجهة نظيره فريق فيوتشر المقرر اقامتها يوم الأربعاء القادم بسبب الإصابة.   

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أنباء عن توقيع نجم المحلة للنادي المصري 

ترددت أنباء قوية بحصول ادارة النادي المصري البورسعيدي على توقيع التنزاني حميد ماو لاعب غزل المحلة من أكثر من شهرين تمهيداً لضمه في نهاية الموسم في صفقة إنتقال حر بعد نهايه عقده مع غزل المحلة ورفضه للتجديد بعد طلباته المادية المبالغ فيها. 

ووفقا للأنباء التنزاني حميد ماو طالب مجلس إدارة نادي غزل المحلة بمنحه أكثر من نصف مليون دولار من أجل الموافقة على تجديد عقده.

المحلة فيوتشر الدوري الممتاز عبدالباقي جمال حميد ماو

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