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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد .. أمطار رعدية والقاهرة الكبرى 35 درجة مئوية

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن القاهرة الكبرى ستقل فرص سقوط الأمطار فيها خلال الايام المقبلة لكن ستزداد فرص سقوط الأمطار على سلاسل الجبال في سيناء وبعض المناطق في الساحل الشمالي وبعض المناطق بالبحر الأحمر.

وأضافت منار غانم خلال مداخله هاتفيه على القناة الأولى المصرية في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن مناطق سقوط الأمطار ستختلف في يوم عن يوم وهذا اليوم سيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهره الكبرى 35 درجة مئوية خلال ساعات النهار بسبب المنخفض الصحراوي الموجود على صحراء وبالتالي ستزداد درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ أن فترات الليل ستختلف الكتل الهوائية من جنوبية الى شمالية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة وهذا الطقس سيستمر حتى يوم الإثنين وستكون فترات الليل  باردة؛ مضيفة أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح وقد تكون  محملة بالرمال والاتربه تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية على مدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وذلك خلال فترة النهار.

وتابعت ان هناك منخفضا جويا يؤثر على المناطق الشماليه الغربيه من البلاد مما يؤدي لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطه وقد تكون رعدية في بعض المناطق؛ بالإضافة إلى سقوط الأمطار في بعض المناطق بسلاسل الجبال بسيناء ومناطق بالبحر الأحمر؛ مشيرة إلى ان غدا ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وستسجل القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية وستصل 22 درجة مئوية يوم الأربعاء.

الساحل الشمالي سقوط الأمطار درجات الحرارة اليوم منخفض جوى الوجه البحرى طقس

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