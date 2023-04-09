تأجيل اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران إلى مايو

أعلن سفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل.

ونقلت وكالة آر تي، عن السفير قوله أن انعقاد الاجتماع الذي كان متوقعا يوم غد الاثنين تم تأجيله إلى بداية مايو المقبل.

وأكد يفيموف أن الاتصالات والمشاورات مستمرة بين الأطراف المعنية للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار.

وشدد السفير الروسي على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل في جولة واحدة من المفاوضات.

وأكد يفيموف أن بلاده مستمرة في جهودها لعقد الاجتماع الرباعي، ونوه علي الوصول إلى نتائج إيجابية لعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية.