روسيا: رد فعل الغرب على خططنا بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا "هستيري"

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين) رد فعل الدول الغربية على خطط روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بانه غير متوازن وهستيري، مشيرة إلى أن هذه الدول تتجاهل الأسلحة الأميركية المنتشرة في أوروبا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -في مقابلة مع قناة (روسيا 1) اليوم /الأحد/- "إن هذا موضوع مهم للغاية، نحن نرى رد فعل غير متوازن للغاية من جانب الغرب الجماعي على التصريحات التي أدلى بها الرئيس بوتين بهذا الشأن".

وأضاف بيسكوف: " الغرب الجماعي لا يميل إلى ذكر مسألة الأسلحة النووية الأميركية المتواجدة في أوروبا وحول بلادنا، فهم يميلون إلى رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

من ناحية أخرى، أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الكشافة الجوية الأوكرانية دمرت نقطة مراقبة للروس في إقليم دونيتسك بجنوب البلاد.

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الكشافة الجوية التابعة للواء البحري المنفصل الذي سمي على اسم الأدميرال ميخايلو أوستروهرادسكي دمرت نقطة مراقبة للروس كانت تقع على كومة من الخبث في إقليم دونيتسك".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من مقتل حوالي 178 ألفا و150 جنديًا روسيًا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا، وحتى اليوم.