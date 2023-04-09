حصيلة كارثية.. روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت بضربة صاروخية عالية الدقة مستودعا قرب مدينة زابوريجيا يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني في دونباس.

وذكر الدفاع الروسية أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 جنديا على محور كوبيانسك ونحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان و250 جنديا على محور دونيتسك، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، و60 جنديا على محور خيرسون.

وتم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك، واثنتين أخريين على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا.

وشملت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور الخمسة المذكورة مدافع ذاتية الحركة “جفوزديكا" (4 قطع) و"أكاتسيا" (1)، ومدفع "جياتسينت-بي"، ومدافع هاوتزر D-20 (4 قطع) وD-30 و"مستا-بي" (1)، ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وأعلنت الدفاع الروسية، “إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة”.

وأكدت “إصابة مركز قيادة متقدم لمجموعة قوات خاركيف الأوكرانية”.

كما أعلنت الدفاع الروسية، “تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة تابعين للواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية، واعتراض 10 قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS و"سميرتش" وصاروخ تكتيكي عملياتي من طراز “جروم-2" وإسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار”.

ومجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية هو: 406 طائرات، و228 مروحية، و3716 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و593 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، و4543 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9387 مركبة عسكرية خاصة.