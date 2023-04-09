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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشكل مجموعات عسكرية لتدمير الدبابات الغربية بأوكرانيا

صدى البلد

  قال رئيس مركز التدريب القتالي بالجيش الروسي يفغيني أريفوالين، اليوم /الأحد/، إنه تم تشكيل مجموعات عسكرية روسية مهمتها تدمير الدبابات الغربية، التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأضاف أريفوالين- في تصريح، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن تشكيل هذه المجموعات تم بإيعاز من نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف، حيث تمت صياغة خطة للعمل في هذا المجال، ويقوم مركز التدريب القتالي بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد قال، أول الشهر الجاري، إن الدول الأعضاء في الحلف تعمل لزيادة إنتاج الذخيرة بهدف زيادة توريدها إلى أوكرانيا.
 

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