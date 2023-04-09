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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد بمراكز القوصية وأبوتيج والفتح

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة دون تهاون أو تقاعس لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية للمتابعة والمرور الدوري على أي حالة تعدي تم إزالتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى والحفاظ على الرقعة الزراعية ومحاربة أي تعدي على أراضي أملاك الدولة بكافة الطرق الممكنة حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه تمت إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية واملاك الدولة ومخالفة بناء بقرى مراكز القوصية وأبوتيج والفتح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية لمراكز القوصية وأبوتيج والفتح بتنفيذ إزالة لـ 13 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومخالفة لقانون البناء حيث تم إزالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 350متر غرب السكة الحديد بأبوتيج ، وإزالة 6 حالات (أعمدة الدور الأول علوي وحالتين بأراض زراعية بحوض غيط الطريق ببني مر ، وتعدي بعزبة شنودة بقرية بني مر وحالتي تعدي بالجزيرة البحرية بالواسطى) وذلك مركز الفتح .

كما تم إزالة 6 حالات تعديات بمركز القوصية (بلوك ابيض بحوض ابوفالح و3 حالات تعدي على ارض زراعية بعرب الجهمة ، وحالة بعزبة خلف بفزارة ، وآحرى ببوق التابعة لقرية بني قرة).

 جاء ذلك خلال حملات برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ونوابهم بالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسئولي ادارات الاشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية واملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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