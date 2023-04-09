بعد معارك ضارية.. الجيش الروسي يحقق انتصارا كبيرا في دونيتسك

أعلن يان جاجين، مستشار القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، سيطرة القوات الروسية بعد معارك ضارية على مصنع مارينكا للإطارات غربي الجمهورية، حيث حولته قوات كييف لقلعة حصينة لها.

وقال جاجين: "بفضل العمليات الهجومية الناجحة، سيطرت القوات الروسية على مصنع الإطارات في مارينكا".

وفي وقت سابق، أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الروسية تتقدم على محور مارينكا، وإن لم يكن ذلك بالسرعة المطلوبة.

وفي وقت سابق، قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن السيطرة على باخموت ستسمح للجيش الروسي التقدم في الاتجاه الشمالي والغربي.

وقال ماكجريجور: “بمجرد أن تسقط المدينة في قبضة الروس، ستصبح باخموت نقطة رئيسية يمكن للروس من خلالها التقدم في الاتجاه الشمالي والغربي".

وأشار أيضًا إلى أن قوات الجيش الأوكراني المتمركزة داخل مدينة باخموت ستضطر إلى الاستسلام في المستقبل القريب بسبب نقص الإمدادات العادية.