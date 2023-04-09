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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ببشركم يا عرب.. جنرال سابق بجيش الاحتلال يحذر من سقوط إسرائيل

صدى البلد

انتشر فيديو لجنرال سابق في جيش الاحتلال الاسرائيلي، يُدعى الجنرال موشيه، وحذر مما وصفه بالاحتجاجات والفوضى في شوارع إسرائيل اعتراضا على التعديلات القضائية.

وأكد الجنرال موشيه، عبر صفحته على موقع الفيديوهات “تيك توك”، إن الاحتجاجات الأخيرة حول التعديلات القضائية تبشّر بزوال دولة إسرائيل.

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وقال: “ببشركم يا مسلمين ويا عرب في كل مكان.. وكذلك الحاخامات الذين يعرفون القرآن جيدا،بأن أبناء إسرائيل يخربون دولتهم بأيديهم”.

وقال موشيه، في فيديو آخر: “إسرائيل اللي مخبطة على راس العالم كله، مش قادرة على شوية فلسطينيين استلمونا خمسة بلدي".

وأردف الجنرال السابق: “طول الليل مش عارف أنام، وليل نهار مطلوب مننا نجري نستخبى في الملاجئ زي الفئران؟.. كيف أنام واستيقظ على عملية إطلاق نار؟.

وطالب الضابط السابق الولايات المتحدة الأمريكية بحماية بلاده.

 

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