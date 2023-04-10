سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حساسية الجلد من أبرز الأمراض الجلدية المنتشرة خلال هذه الأيام، بالأخص بعد الإصابة بـ أدور البرد التنفسية الموسمية.

قال الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، لاحظت من خلال عملي اليومي إنتشار طفح جلدي لدي البالغين والأطفال وبالتحديد في أخر ٣ أسابيع وأن هذا الطفح الجلدى جاء بعد التعافي المباشر من الأدوار الموسمية التنفسية سواءآ كان فيروسيا أو بكتيريا.



كشف الدكتور محمد إسماعيل إبراهيم للأمراض الباطنية والصدرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أسباب و علاج حساسية الجلد المنتشرة.



أسباب حساسية الجلد



ردة فعل مناعية بواسطة الجهاز المناعي أثناء الإصابة بعدوى تنفسية موسمية تؤدي إلى حساسية شديدة ببعض المناطق بالجلد يكون مؤلمآ ولكنه ليس خطيرآ ولا يهدد الحياة.

أهم التعليمات المتخذة والأدوية المناسبة

أولآ يجب متابعة الدور التنفسي الموسمي مع طبيب معالج لتهدئة الضغوط الواقعة على الجهاز المناعي.

تجنب الأطعمة التي تزيد من الحساسية.

الحصول على مضاد الحساسية الموضعية كالكريمات والأقراص الفموية كمضادات الحساسية الغير كورتيزونية كمضادات الهيستامين أو كمضادات الحساسية الكورتيزونية حسب تقييم الطبيب المعالج للوضعية.

