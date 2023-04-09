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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لتفادي الغرامة.. كيفية استخراج ملصق إلكتروني 2023

ملصق الالكتروني
ملصق الالكتروني

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري خدمة معرفة كيفية استخراج ملصق إلكتروني 2023 للمركبة وكيفية عمل بدل فاقد عن طريق الإنترنت الكترونيا من المنزل، لتفادي الغرامات والعقوبات المتوقعة.

سعر استخراج الملصق الاكتروني

ويرغب عدد كبير من المواطنين في معرفة كيفية استخراج الملصق الالكتروني 2023بالموبايل للسيارة الملاكي او الموتوسيكل بوحدات المرور أو عمل بدل فاقد الملصق الالكتروني أونلاين أو في وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
 

كيفية استخراج ملصق إلكتروني

 

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شروط استخراج الملصق الإلكتروني


ويشترط لاستخراج الملصق الإلكتروني، أن تكون رخصة المركبة سارية كما يشترط تواجد السيارة حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها وتفعيله الكترونيا بشكل صحيح ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

كيفيه استخراج ملصق الكتروني 

عمل بدل فاقد للملصق الإلكتروني 


وأتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم على استخراج الملصق الإلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقعها الالكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور.

وبعد استخراج الملصق الالكتروني الجديد، يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ملصق إلكتروني، واستلام الملصق الإلكتروني، وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور للتأكد من تفعيله وبرمجته.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وتكلفة تركيب الملصق الإلكتروني بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الالكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه بخلاف العقوبة الموقعة.

كيفية ​​سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني


لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب ان تكون رخصة المركبة سارية​​.
يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى  لأنواع التراخيص ملاكى ودراجة نارية فقط.
يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​ 


الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني


يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه أو صاحب التوكيل المفتوح أو الإدارة إحضار الرخصة سارية وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق إلكتروني وعدم ربطه بموعد الترخيص.

استخراج الملصق الإلكتروني من المنزل


تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.
اختيار خدمات المركبات.
اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الالكتروني.
اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.
سداد رسوم الخدمة المطلوبة.
معرفة موعد التسليم. 

كيفيه استخراج ملصق الكتروني 

سعر استخراج الملصق الإلكتروني


وحدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.

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