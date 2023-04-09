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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحت الوصاية الحلقة 3 .. منى زكي تبدأ في العمل على المركب

تحت الوصاية
تحت الوصاية

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "تحت الوصاية" العديد من الاحداث المشوقة، حيث بدأت الحلقة بمشهد فلاش باك ومنى زكي، تفتح الباب منزلها ويقوم الريس طحان بإعطائها، شنطة زوجها الذي فقدها وقت الحادث.


ووجدت منى زكي، بها هاتفه المحمول ومفاتيحه وساعته، و الجاكيت الخاص به.

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مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكى


وبدأت منى زكي، في تشغيل المركب بعدما استعانت بالطاقم الجديد الذي عينته للعمل معها على المركب ومساعدتها.

ويعرض مسلسل “تحت الوصاية” على قناة dmc الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 عصراً، بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل “تحت الوصاية” 

قصة المسلسل مأخوذة من الواقع، وتدور أحداثها في إطار الدراما الاجتماعية، حول شخصية امرأة تدعى حنان (منى زكي)، وهي أم لابن بعمر 9 سنوات وطفلة رضيعة، ترعاهم بعد وفاة زوجها وسط صعوبات تواجهها بمفردها.

 

تحت الوصاية منى زكى WATCH IT حنان

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