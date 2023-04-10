الفرصة الأخيرة للتسجيل في مسابقة الواقع الافتراضي بجامعة القاهرة .. اليوم

أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتكون مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) أحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

وتكون المشاركة فردية أو من خلال فريق عمل لا يزيد على 5 أفراد، وأن أخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة كان يوم 20 مارس 2023 قبل أن تقرر الجامعة مد فترة التقديم والاستلام ثلاث اسابيع ليكون آخر مواعيد الإستلام اليوم الاثنين 10 أبريل وذلك إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

‏http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7M14dADCo2H4fIaO0p6xqy5ujEb8cBAbqX_aP31B329LbfA/viewform?usp=sf_link

وتتضمن محاور مسابقة الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة: إعادة تدوير المخلفات، وترشيد المياه والطاقة، والبصمة الكربونية، والاستدامة البيئية، أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة برفع الوعي بالمشكلات البيئية.

وتمنح جامعة القاهرة جوائز للطلاب للفائزين، كالتالي:

يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها 6000 جنيه.

المركز الثاني على جائزة قدرها 4000 جنيه.

المركز الثالث على جائزة قدرها 2000 جنيه.

وعلي جانب آخر يُعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية ومبنى الإدارة.

كما سيتم عمل أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم عمل فقرة إنشاد ديني بعد الإفطار.

وأيضا ستتم تغطية اليوم كاملًا (Photography- Videography) بشكل احترافي لضمان تخليد هذا اليوم بكافة تفاصيله.

