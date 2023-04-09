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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاربة الفساد.. الحزب الشيوعي الصيني يتخذ إجراءات جديدة لقمع الخارجين على القانون

صدى البلد

قال الحزب الشيوعي الصيني اليوم الأحد، إنه بدأ حملة رقابة تأديبية على 30 شركة مملوكة للدولة  و5 وكالات مالية وإدارة الرياضة العامة.

وأكد وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الحزب الشيوعي بدأ عمليات تفتيش جماعية لشركات مملوكة للدولة ومنظمات رياضية.

ومع تولي شي جين بينج، الرئيس الصيني زمام البلاد في عام 2012، أعلن شي عن عزمه للقضاء على الفساد والإسراف الذي تفشي في الصين بصورة كبيرة قائلا، "الفساد قد يوهن قبضة الحزب على السلطة إذا لم يتم التصدي له".

وبدأ في تنفيذ سياسته الجديدة وبالفعل تم اعتقال وحبس كبار المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد، منهم من تقاضي رشوة ومنهم من اختلس أموال الدولة، ولعل أبرز المسؤولين وزير الأمن الداخلي السابق، تشو يونغ كانغ.

ونجح شي بالفعل في القضاء علي نسبة كبيرة من الفساد واختلاس أموال الدولة، ومازالت المساعي الصينية قائمة للتخلص منه بشكل كامل، خاصة مع تولي شي جين بينغ الحكم لفترة ثالثة.

وفي هذا الصدد، في فبراير من هذا العام، تم القبض على رئيس الاتحاد الوطني الصيني لكرة القدم بتهمة الفساد، في أحدث صفعة لجهود البلاد لتنمية مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وجاء في بيان من جملة واحدة صادر عن هيئة مراقبة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للحزب الشيوعي الحاكم، أن تشن شو يوان خضع للتحقيق من قبل الهيئات الرياضية الوطنية ومقاطعة هوبي.

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